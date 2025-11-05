Morte Stefano Borghes: in appello Procura chiede conferma pene di primo grado

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udienza-fiume oggi a Trieste per il via al giudizio d’appello sulla morte del tredicenne Stefano Borghes, avvenuta nel luglio 2020 al parco Coronini-Cronberg del capoluogo isontino in seguito ad una tragica e fatale caduta in un pozzo. Procura e parti civili si sono schierate per la conferma della sentenza di primo grado, nella quale erano stati condannati a un anno e dieci mesi il sindaco di Gorizia e Presidente della Fondazione Coronini-Cronberg Rodolfo Ziberna e a un anno e quattro mesi altri cinque membri del curatorio di quest’ultimo ente – Maurizio Boaro, Tiziana Gibelli, Marco Menato, Bruno Pascoli e Raffaella Sgubin – mentre le difese hanno chiesto l’assoluzione degli imputati, che in primo grado erano stati condannati anche a due mesi per violazione della normativa anti-infortunistica. Proprio su questo tema si è concentrata oggi l’udienza, con le parti che hanno dibattuto su quale avrebbe dovuto essere il comportamento richiedibile in materia ai membri del Curatorio. La decisione della Camera di Consiglio è attesa per il prossimo 4 febbraio alle 15.