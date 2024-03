Morì precipitando nel pozzo, il pm chiede 4 anni e mezzo per il sindaco Ziberna

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Quattro anni e tre mesi di reclusione e tre mesi di arresto per omicidio colposo per la morte di Stefano Borghes, il ragazzo di 13 anni caduto in fondo al pozzo del parco Coronini Cronberg, a Gorizia, il 22 luglio del 2020: è la condanna chiesta oggi per il sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna, dal pm nel processo in corso, in Tribunale. Per gli altri cinque imputati, lo stesso pm ha chiesto una condanna a quattro anni e tre mesi di reclusione ciascuno, sempre per omicidio colposo.

Ziberna è imputato nella sua qualità di presidente di diritto della Fondazione Coronini Cronberg; gli altri cinque imputati sono gli altri componenti del Curatorio della Fondazione Coronini Cronberg: l’ex direttore della Biblioteca Statale Isontina Marco Menato, l’allora assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, il direttore del Servizio Ricerca, musei e Archivi storici dell’Erpac Raffaella Sgubin, il commercialista Maurizio Boaro e il componente cooptato supplente Bruno Pascoli.

L’incidente avvenne durante le attività del centro estivo “Estate tutti insieme” del Coordinamento delle parrocchie di Gorizia, alle quali il ragazzo partecipava da alcuni giorni.