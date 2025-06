Morte Tominaga: 12 anni a Battistella, cade l’accusa del concorso per i due amici

I tre trevigiani imputati per la morte di Shimpei Tominaga sono stato condannati complessivamente per 16 anni di reclusione.

A tanto ammontano le pene decise dal GUP Roberta Paviotti per i tre ragazzi imputati di omicidio preterintenzionale. 12 gli anni che dovrà scontare il 20enne Samuele Battistella, due gli anni inflitti, per le sole lesioni personali causate, a Daniele Wedam e Adb Allah Djouamaa, per i quali è caduta l’accusa del concorso in omicidio.

L’accusa aveva chiesto 12 anni e 4 mesi di reclusione per Samuele Battistella, che sferrò il pugno, 10 anni per Daniele Wedam e 12 anni per Adb Allah Djouamaa che avevano ferito Oleksandre Petrov e Giuseppe Venturini in via Pelliccerie. Nell’aula a porte chiuse erano presenti solo i legali degli imputati e delle parti offese.

Tominaga aveva 56 anni e si occupava di import/export con il suo paese nel settore dei mobili. Era sposato, con un figlio di 13 anni, viveva tra Udine il Giappone da ormai vent’anni. Perse la vita la notte del 23 giugno 2024. Le motivazioni saranno disponibili solo fra 90 giorni. Dopo la loro lettura, gli avvocati valuteranno se fare ricorso.

Nel frattempo, sono stati riconosciuti come risarcimento provvisionale alle parti offese le spese processuali, e3 mila euro a Venturini e Petrov. 200 mila alla famiglia di Tominaga.