Morte di Tominaga, l’aggressore accusato di omicidio preterintenzionale

Dopo la morte dell’imprenditore Shimpei Tominaga, deceduto ieri in ospedale a Udine, la Procura del capoluogo friulano ha modificato l’accusa per il 19enne Samuele Battistella di Marsure di Piave, che venerdì notte ha colpito con un pugno la vittima, facendole sbattere violentemente la testa a terra, da lesioni gravissime a omicidio preterintenzionale. Lo ha comunicato il Procuratore Massimo Lia. “Al momento – dice – le accuse per gli altri due italiani restano di rissa aggravata e lesioni. Stiamo valutando la loro posizione”. Oggi il difensore di Samuele, l’avvocato Giovanni Stellato, incontrerà il proprio assistito per valutare il contenuto dell’ordinanza con cui ieri il gip Carlotta Silva ha disposto per il giovane e per gli altri due italiani la custodia cautelare in carcere.