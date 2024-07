Morte di Tominaga: in due finiscono ai domiciliari

Il Tribunale del riesame ha concesso questa mattina gli arresti domiciliari ad Abd Abdallah Djouamaa, 22 anni, e a Daniel Wedam, 20 anni, entrambi residenti a Conegliano: entrambi sono indagati per lesioni personali gravissime dopo il decesso di Shimpei Tominaga, il 56enne giapponese residente a Udine picchiato selvaggiamente nella notte tra il 21 e il 22 giugno in via Pelliccerie.

Entrambi, assistiti rispettivamente dagli avvocati Galletti e Maccarone, sono usciti dal carcere per essere accompagnati nei rispettivi domicili. Non sarà necessario sottoporli a perizia psichiatrica.

Nel merito, la discussione si è incentrata sulla sussistenza o meno della rissa, in ragione dei filmati acquisiti dalla Procura di Udine, mentre sia per Djouamaa che per Wedam è decaduta l’ipotesi dalla premeditazione dell’omicidio che, al momento, resta in capo soltanto a Samuele Battistella, colui che quella notte sferrò il pugno in faccia risultato poi fatale a Tominaga.