Morte Tominaga, rito abbreviato per i tre accusati

Samuele Battistella, Abd Allah Djouamaa e Daniele Wedam, sono stati ammessi al rito abbreviato. Djouamaa sarà sottoposto a perizia psichiatrica, mentre è stato revocato il braccialetto elettronico per Battistella. Sono queste le novità riguardanti l'omicidio preterintenzionale di Shimpei Tominaga, deceduto in ospedale a Udine lo scorso giugno dopo essere stato colpito con un pugno al volto e aver sbattuto la testa a terra in un locale del centro cittadino. Oggi si è tenuta l'udienza preliminare davanti al Gup Roberta Paviotti. I tre ragazzi sono accusati di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte dell'imprenditore giapponese e di lesioni personali nei confronti Oleksandr Petrov e di Giuseppe Venturini.

Battistella, il giovane che ha materialmente colpito Tominaga già oggi potrebbe essere scarcerato e tornare nella sua abitazione di Mareno di Piave agli arresti domiciliari

Per quanto riguarda Djouamaa, la perizia psichiatrica sarà affidata il 16 gennaio. Il Tribunale ha incaricato per l’esame lo psichiatra Marco Stefanutti.