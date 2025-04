Il gup di Udine Roberta Paviotti ha rinviato a giudizio il sindaco di Preone Andrea Martinis per l’omicidio colposo di Giuseppe De Paoli. L’uomo, volontario della protezione civile di 74 anni, vigile del Fuoco in pensione, è deceduto il 29 luglio 2023 mentre rimoveva alcuni alberi caduti per il maltempo. A sostenere il primo cittadino oggi in tribunale a Udine c’erano dieci sindaci della montagna. Sentiamo il commento di Michele Benedetti, sindaco di Ampezzo.