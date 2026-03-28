Mortegliano, inaugurata la nuova scuola Leonardo Da Vinci

Un taglio del nastro con una valenza speciale, che unisce la reazione di Mortegliano dopo l’emergenza maltempo del luglio 2023 allo spirito della ricostruzione post sisma del 1976. E’ quello della nuova scuola media, che sorge accanto al plesso precedente ora demolito, nella città del Medio Friuli: costata circa 5 milioni di euro, è stata finanziata con fondi Pnrr, regionali e comunali e realizzata in appena 18 mesi. Nelle sue aule ospita già una novantina di studenti, di prima, seconda e terza media.

RICCARDI

Proseguono intanto i lavori per la realizzazione della mensa, di uno skate park e di un campo di pallacanestro.