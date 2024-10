Mortegliano, scontro frontale, muore donna di 85 anni

Tragico incidente stradale ieri sera a Mortegliano: Marcella Miani, 85 anni di Campoformido ha perso la vita. E’ accaduto attorno alle 20 sulla strada regionale 353, che collega Mortegliano e Pozzuolo del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale, due Fiat Panda guidate da due donne si sono scontrate frontalmente sul rettilineo. A causa del violento urto, una delle due vetture è finita in un fosso. Lo schianto non ha lasciato scampo a Marcella Miani, nonostante le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari giunti sul posto assieme ai vigili del fuoco. Non è invece in pericolo di vita l’altra donna, una 61enne di Mortegliano, che ieri sera è stata elitrasportata all’ospedale di Udine. A causa dell’incidente, la strada regionale è stata chiusa per diverse ore ed è stata riaperta solo a notte inoltrata. GUARDA IL VIDEO