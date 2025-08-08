  • Aiello del Friuli
Cronaca

Morti a 19 anni dopo l’incidente stradale, lunedì l’autopsia

Oggi l'anatomopatologo incaricato ha effettuato la Tac sui due corpi.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura di Pordenone ha disposto l’autopsia sui corpi di Fabio Rosa e Danilo Boz, i due calciatori 19enni deceduti martedì sera nel tragico incidente stradale nella galleria Bus del Colvera, tra Frisanco e Maniago. L’incarico è stato affidato oggi all’anatomopatologo Lucio Bomben: l’esame autoptico inizierà lunedì, alle 9, nell’obitorio dell’ospedale civile Santa Maria degli Angeli.

Questa mattina Bomben ha effettuato già una Tac sulle due salme. Il decesso dei due giovani, secondo i primi esami medico-legali, sarebbe avvenuto nell’immediato a causa delle gravissime lesioni interne riportate nell’incidente stradale.

Intanto, come da volontà espressa dalle due famiglie, i funerali di Rosa e Boz saranno celebrati in forma congiunta. Nella chiesa di Maniago sono attese centinaia di persone.

Sulla data delle esequie, però, al momento non c’è alcuna certezza. E’ possibile che il rito funebre non venga celebrato prima di Ferragosto, anche perché la Procura di Pordenone, che sta attendendo la trasmissione degli ultimi atti dei carabinieri.

La stessa Procura pordenonese, oltre all’esame autoptico, potrebbe predisporre accertamenti sulle lamiere dei due veicoli. Così da ricostruire, esattamente, la dinamica del sinistro stradale. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un’invasione di corsia da parte della Twingo, condotta da Andrea Zoccoletto, nella quale viaggiavano Rosa e Boz. E, quindi, l’impatto violento e fatale contro la Tiguan alla cui guida c’era una 72enne di Zoppola.

