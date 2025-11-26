Morti bianche, la Cgil chiede risposte in un convegno il 28

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una emergenza senza fine. Gli incidenti sul lavoro continuano a restare un dramma anche in Friuli Venezia Giulia, denuncia la Cgil, dove c’è una flessione dell’1% ma legata al tempo visto che i dati 2025 sono da gennaio a settembre. Sul tema dei decessi invece al momento nel 2025 sono 14 contro i 15 del 2024 e il comparto più colpito resta quello dell’industria e dei servizi. Per parlare di queste tematiche venerdì 28 novembre dalle 9.30 alle 13 al teatro Miela di Trieste si terrà una giornata di riflessione.