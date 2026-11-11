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Cronaca

Morti da monossido, l’udienza preliminare slitta a marzo

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Il gup di Udine Rossella Miele ha rinviato a metà marzo l’udienza preliminare riguardante il decesso di Patrizia Pontani e Maurizio Chisciotti, i coniugi uccisi dal monossido respirato nella loro casa di Forni di Sopra nella notte tra Natale e Santo Stefano del 2024.
Per quelle morti sono accusate due delle cinque persone inizialmente indagate. Si tratta del manutentore e del tecnico che aveva installato i tubi dell’impianto di riscaldamento, ai quali è contestato il reato di omicidio colposo dovuto a imperizia e negligenza.
A chiedere lo slittamento è stato gli avvocati di parte civile per chiudere il capitolo dei risarcimenti ai familiari delle vittime. In vista della prossima udienza, i difensori dei due indagati – l’avvocato Sonia Pasca per il tecnico, e gli avvocati Valentina Contessi e Stefania Tassotti per il manutentore – dovranno decidere se prendere la strada del rito alternativo, vale a dire dell’abbreviato o del patteggiamento.
Secondo l’accusa, la caldaia da una parte non fu installata come specificato da manuale, dall’altra fu tarata in maniera errata. Inoltre, fu predisposta per il metano nonostante fosse alimentata a gpl, producendo una quantità di monossido eccessiva. Il gas, infine, si propagò nell’appartamento perché il tubo di scarico fumi uscì dalla propria sede all’innesto con la caldaia.
Le vittime, residenti a Pordenone, si trovavano in Carnia assieme alla figlia Laura di 28 anni per trascorre le vacanze. I sanitari e i vigili del fuoco trovarono l’uomo che respirava a fatica e la moglie incosciente. La donna morì dopo poche ore. Padre e figlia furono invece ricoverati al Cattinara di Trieste. Il decesso dell’uomo si verificò un mese dopo in Toscana, dove era stato trasferito.

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