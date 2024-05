Morti sul lavoro, Pordenone e Gorizia in zona rossa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.

Gorizia e Pordenone piombano in zona rossa per l’incidenza di infortuni mortali sul lavoro. A certificarlo è la fotografia del primo trimestre dell’anno scattata dall’osservatorio di Vega Engineering. Isontino e Destra Tagliamento, tra gennaio e marzo, hanno fatto registrare rispettivamente indici di 17,7 e 14,8 morti per milione di occupati. Un dato che non tiene ancora conto della morte di un 68enne a Fiume Veneto il 30 aprile. Il tema sicurezza sul lavoro resta centrale, come hanno sottolineato i sindacati in occasione del primo maggio a Monfalcone.

Trieste e Udine, di contro, sono in zona bianca con un’incidenza di mortalità pari a “zero”. Quattro i decessi nella prima parte dell’anno in Friuli Venezia Giulia, come nel 2023: 3 quelli rilevati in occasione di lavoro e uno in itinere. Due si sono verificati in provincia di Pordenone, uno a Gorizia. Le due facce del Friuli Venezia Giulia fanno sì che complessivamente la regione sia in zona gialla, con un indice di 5,8 contro 6,5 della media nazionale.

Sono 3.773 le denunce di infortunio complessive diminuite del 2% rispetto alla fine di marzo del 2023. Le Attività Manifatturiere, nel 2024, sono in cima alla graduatoria (569). Sono seguite da: Sanità (195), Costruzioni (191), Commercio (143) e Trasporto e Magazzinaggio (121. Spicca in questo caso la provincia di Udine (1.560 denunce), seguita da Pordenone (900), Trieste (768) e Gorizia (545). A farsi male sono stati soprattutto gli uomini (2.333 denunce), rispetto alle donne (1.440). La fascia d’età con più infortuni è quella dei lavoratori 50-54enni: 415. Le denunce dei lavoratori stranieri, infine, sono state 881.