Morti nel Natisone, tragedia causata da negligenza e imprudenza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I tre ragazzi travolti dalla furia del Natisone il 31 maggio scorso morirono a causa delle “condotte colpose concorrenti” e per “imperizia, negligenza e imprudenza” dei tre pompieri e dell’infermiere che, nelle sale operative, gestirono le richieste di soccorso. A causa loro, i tre giovani rimasero per circa 40 minuti in attesa dei soccorsi sull’isolotto formatosi al centro del fiume in piena, fino a essere trascinati via dalla corrente. Sono le contestazioni mosse dalla Procura di Udine ai quattro indagate per l’ipotesi di omicidio colposo, ai quali oggi il procuratore Massimo Lia e la titolare del fascicolo, il pm Letizia Puppa, hanno notificato l’avviso di chiusura indagini.

Le persone indagate sono i pompieri Andrea Lavia, 60 anni di Fagagna, Enrico Signor, 59 anni di Mortegliano, e Luca Mauro, 49 anni di Cividale, in servizio quel giorno nella sala operativa del Comando provinciale di Udine dei vigili del fuoco. A loro si aggiunge l’infermiere Michele Nonino, 40 anni di San Giovanni al Natisone, operatore in servizio alla Sores.

Quaranta minuti, quelli trascorsi dalle tre vittime – Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar -, scanditi dalle disperate telefonate di Patrizia al Nue. La prima alle 13.30, nella quale la ragazza disse al vigile del fuoco Luca Mauro di essere bloccata con altre due persone “come su un’isola” mentre l’acqua si stava alzando. Sei minuti dopo la seconda chiamata: Patrizia ribadì al pompiere Enrico Signor che l’acqua si stava rapidamente innalzando. Alle 13.48 l’ultima telefonata, nella quale la giovane chiese ancora a Signor l’invio dell’elicottero perché il fiume li stava raggiungendo. Il velivolo, decollato da Pasian di Prato, arrivò alle 14.13. Ma tre minuti prima i ragazzi erano stati trascinati a valle dalla corrente.

Diverse le condotte contestate dalla Procura ai quattro indagati che, sommate tra loro, causarono il ritardo nei soccorsi. Il capoturno Lavia, disattendendo le procedure operative standard adottate dal Comando dei vigili del fuoco di Udine, non richiese subito l’invio dell’elicottero ‘Doppia India’ della Sores di stanza a Pasian di Prato. Il mezzo, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe potuto giungere sul posto nel giro di 12-13 minuti. Invece, arrivarono nell’ordine una squadra di pompieri da San Pietro al Natisone su un’autopompa inadatta a quel tipo d’intervento e un’autoscala da Udine incapace di raggiungere i tre dal Ponte Romano.

Mauro e Signor, sempre secondo la Procura, omisero di visualizzare le coordinate geografiche del luogo da cui Patrizia chiamava, peraltro presenti nella scheda d’intervento. Di conseguenza non compresero subito che in quel frangente era necessario l’intervento dell’elicottero da Pasian di Prato. Signor, invece, chiese – dimenticando di inserire la richiesta nel sistema informatico – l’intervento dell’elicottero ‘Drago’ da Venezia, che giunse 18 muniti dopo la tragedia.

Infine, a Nonino la Procura contesta di non aver allertato in maniera tempestiva l’elicottero di Pasian di Prato, di non aver usato la linea telefonica d’emergenza e di aver aspettato l’ok della direttrice dell’Elisoccorso FVG.