Morti nell’incidente a 19 anni, due indagati

GUARDA IL VIDEO Dopo l’incidente di martedì sera, costato la vita ai 19enni maniaghesi Fabio Rosa e Danilo Boz, nelle prossime ore la Procura di Pordenone potrebbe iscrivere due persone nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale: il conducente della Renault Twingo, nella quale viaggiavano i due giovani, Andrea Zoccoletto, e la 72enne di Zoppola che, invece, era alla guida di una Volkswagen Tiguan.

Dopo il frontale, avvenuto nella galleria Bus del Colvera, tra Frisanco e Maniago, Rosa, seduto nel sedile anteriore del passero, e Boz, che viaggiava in quello posteriore, sono deceduti a causa delle gravissime lesioni riportate. Ferito in maniera grave anche Zoccoletto che, elitrasportato all’ospedale di Udine con politraumi, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita.

I veicoli incidentati sono stati posti sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. La Procura potrebbe disporre l’autopsia sui corpi dei due calciatori del ManiagoVajont, che martedì sera stavano tornando a casa dopo una seduta di allenamento nel campo di Poffabro.

Restano incredulità e sgomento per due giovani vite spezzate. Il papà e il nonno di Fabio non si danno pace.