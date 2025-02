Morto Alex Benedetti, era direttore di Virgin Radio

Lutto nel mondo della musica e della radiofonia per la scomparsa di Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio, precipitato nel pomeriggio dal suo ufficio a Milano. Le prime indagini confermano l’ipotesi di un gesto volontario del 53enne, forse legato a difficoltà economiche. Sul corpo verrà comunque eseguita l’autopsia.

Nato a Udine, Benedettida 17 anni lavorava per l’emittente rock del Gruppo RadioMediaset. Il friulano aveva iniziato la sua carriera come dj e conduttore radiofonico lavorando in alcune emittenti locali, tra Udine e Lignano. Nel 1994 era entrato a Radio Italia Network come tecnico di regia e produzione, per poi approdare nel 2007 a Virgin Radio, dove nel 2019 era stato nominato direttore. Il mondo della musica lo ricorda come un innovatore e un grande professionista, profondamente legato alla sua terra d’origine.

Immagine tratta dal profilo Facebook