La salma di uomo di 54 anni, in evidente stato di decomposizione, è stata rinvenuta alle 12.40 di oggi in un appartamento al civico 56 di via Matteotti a Tavagnacco.

Su richiesta dei carabinieri sono stati attivati i vigili del fuoco che con difficoltà, vista la grande quantità di materiale accumulato in ogni spazio disponibile, sono riusciti ad accedere nell’abitazione. Il cadavere era adagiato a terra.

Sul posto oltre ai carabinieri, il medico legale e la polizia locale.