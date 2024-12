Morto assessore comunale a Doberdò del Lago

Doberdò del Lago piange l’improvvisa scomparsa dell’assessore comunale all’ambiente e ai lavori pubblici Igor Juren. Gli sarebbe stato fatale un attacco cardiaco: aveva 61 anni ed era entrato in giunta dopo le elezioni dello scorso giugno. A manifestare il dolore della comunità è il sindaco Peter Ferfoglia: “Oggi è un giorno triste per tutti noi. Non posso descrivere lo sbigottimento provato quando ho ricevuto la notizia”. Juren lascia la moglie e i figli, tra i quali Martin, consigliere comunale sempre a Doberdò.