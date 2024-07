Addio al Re della grappa: si è spento Benito Nonino

E’ morto la notte scorsa Benito Nonino, l’uomo che ha trasformato la grappa da un liquore di osteria in un prodotto raffinato. Aveva 90 anni, e, insieme con la moglie, Giannola, aveva fatto diventare la piccola azienda di famiglia che produceva ‘sgnapa’ in un marchio noto in tutto il mondo. Benito Nonino è morto proprio nella sua casa azienda a Percoto (Udine), centro dove era nato il 6 febbraio 1934.

Benito e Giannola, coppia inscindibile, hanno avuto tre figlie, Antonella, Cristina e Elisabetta che lavorano nell’azienda, come alcune nipoti. Appassionato sin da piccolo dell’attività della distilleria, nel 1973 realizzò la prima grappa “Monovitigno Picolit”. Uomo schivo ma fattivo, costretto da tempo a stare in sedia a rotelle, anche ieri pomeriggio aveva chiesto di essere portato in distilleria. Con il tempo e la crescita del marchio in ambito nazionale e oltre confine, Benito e Giannola hanno costituito l’omonimo Premio Nonino, che ha una giuria di alto livello culturale internazionale e che negli anni ha premiato oltre cinque scrittori che poi avrebbero ricevuto il Premio Nobel.

Il cordoglio

“Un uomo straordinario che, assieme alla moglie Giannola, ha saputo trasformare la grappa in un prodotto di prestigio, portando con umiltà e semplicità la distilleria Nonino a livelli di eccellenza internazionali. Grazie, per aver reso grande il Friuli Venezia Giulia”, ha scritto il presidente Massimiliano Fedriga su Facebook porgendo le sue condoglianze alla famiglia.

“Solo i grandi imprenditori sono in grado di far diventare il loro nome un marchio di qualità e Benito Nonino è riuscito benissimo in questa impresa, contribuendo a far conoscere le eccellenze del Friuli in tutt’Italia e nel mondo”. Così Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale Fvg, rende omaggio al fondatore dell’azienda produttrice di grappe, unendosi al lutto. “La lunga storia imprenditoriale della famiglia Nonino – prosegue il presidente della massima Assemblea legislativa – è un esempio di passione e dedizione ai prodotti del territorio. E dimostra che, anche crescendo a livello di mercato globale, è possibile mantenere le radici saldamente legate al proprio luogo di origine, coinvolgendo i familiari nella conduzione dell’azienda generazione dopo generazione”. “Va ricordato – conclude Bordin – anche il contributo che i Nonino continuano a offrire alla cultura attraverso il Premio da loro organizzato, che ormai da molti anni è un punto di riferimento a livello internazionale e raduna a Percoto personalità di altissima caratura intellettuale”.

“Imprenditore lungimirante che ha contribuito a far conoscere il nostro Friuli Venezia Giulia nel mondo”, ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini.

«Benito ci mancherà immensamente e resterà per sempre esempio d’eccellenza della nostra terra”, aggiunge il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo . “Esempio di uomo e imprenditore di lunghissima tradizione, che ha costruito l’impresa passo passo insieme alla sua fantastica famiglia. Esempio di creatività, di impegno, di tenacia, di intuito: partendo dalle materie prime più sincere, tipiche e semplici è arrivato a conseguire i traguardi più alti nel mondo dell’economia. Esempio di amore per il lavoro, amore infinito per la sua famiglia e la sua Giannola, sempre totalmente ricambiato. Nonino è il friulano che ha conquistato il cuore della sua terra e ha davvero conquistato il mondo. Sono felice che, fra i tantissimi premi che Benito assieme alla sua famiglia si è conquistato, con le proprie mani, il proprio talento e la propria intelligenza, ci sia anche la Targa dell’Eccellenza della Camera di Commercio che ho l’onore di rappresentare”».

“Benito Nonino è stato molto più di un imprenditore e un maestro della distillazione – ricorda il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni -: è stato un simbolo di eccellenza e dedizione. La passione, la ricerca, l’innovazione, affiancate a un rispetto radicato per le tradizioni, hanno reso i prodotti Nonino un’eccellenza del made in Italy celebrata e ricercata ovunque”.

«Perdiamo un grande imprenditore esempio di passione e devozione verso la sua terra», afferma il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd) esprimendo il cordoglio e la condoglianze del Gruppo regionale del Partito democratico alla famiglia di Benito Nonino, scomparso ieri all’età di 90 anni. «Accanto al successo imprenditoriale, grazie a un lavoro e una passione che ha coinvolto tutta la sua famiglia, Benito, insieme a sua moglie Giannola e alle figlie, ha lasciato un segno ulteriore anche nel mondo della cultura con il “Premio Nonino” che da anni rende il Friuli un crocevia di cultura, premiando scrittori che hanno poi ricevuto il Premio Nobel, del quale possiamo essere sicuramente orgogliosi».

“La storia di Benito Nonino è storia della nostra regione, la sua scomparsa addolora tutta la comunità, ma la sua eredità già oggi lo ha reso immortale”. Il gruppo Lega Fvg affida a una nota il cordoglio per la scomparsa del fondatore dell’azienda Nonino. “I prodotti Nonino, oggi, sono ambasciatori della nostra regione nel mondo, ma non possiamo dimenticare quanto la famiglia Nonino fa per il territorio e per la cultura con il Premio che porta il suo nome, evidenziando il forte legame con la comunità locale e la volontà di far conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo”, concludono i consiglieri leghisti.

“Genuino come la terra che lavorava e come il gusto della sua amata grappa, orgogliosamente resa celebre dalle sue capacità e da una tenacia che gli era propria. Il Friuli Venezia Giulia oggi ha perso uno dei suoi ambasciatori nel mondo”. Con queste parole il consigliere regionale Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga presidente, traccia in una nota il ricordo di Benito. “Da sindaco – continua Di Bert – ho avuto il piacere di conoscere Benito Nonino e di apprezzarne le grandi qualità imprenditoriali, ma anche il suo legame con il territorio, molto forte, al pari di quello per la famiglia, per le sue donne, Giannola la compagna di tutta una vita, le figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta, assieme alle quali ha portato il marchio Nonino ai massimi livelli internazionali”.

“Prima di Benito Nonino la grappa era considerata un liquore da osteria. Lui, da raffinato artista, l’ha resa un prodotto ricercato, mantenendone la matrice genuina e pura. Basterebbe questo per spiegare quanto è stato grande Benito Nonino, orgoglioso vessillifero del Friuli Venezia Giulia”. Per il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, composto da Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, “Nonino è stato – come si legge in una nota – un pioniere dell’eccellenza culinaria, che trascende i confini della gastronomia e diventa elemento di cultura, storia e identità di un territorio e di un popolo. Ha saputo trasformare la classica piccola azienda di famiglia che produceva ‘sgnapa’ in un brand famoso nel mondo”.

«Uomo genuino e tenace, i cui tratti distintivi sono stati la ricerca, l’innovazione, la professionalità e l’amore per la propria terra». ricorda il Gruppo consiliare del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg