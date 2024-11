Addio a Boris Tosolini, il ‘Re della notte’ si spegne a 45 anni

La movida friulana piange Boris Tosolini, imprenditore di 45 anni originario di Blessano di Basiliano, scomparso improvvisamente nel sonno. Tosolini, noto come il “Re della Notte”, gestiva locali iconici come il Royal di Cordenons, che aveva rilanciato con successo tre anni fa, e il Bar Millenium di Blessano, un punto di riferimento per la comunità locale. Era anche impegnato nella riapertura del leggendario Tio Disco Club di San Vito al Tagliamento, confermando la sua instancabile passione per il settore. La sua visione imprenditoriale, unita alla capacità di superare difficoltà personali e professionali, lo avevano reso una figura amata e rispettata.

Originario di una famiglia legata alla comunità di Qualso, Tosolini aveva affrontato momenti difficili, come la perdita del padre nel 2021, senza mai perdere la determinazione.

Il 7 dicembre, in suo onore, il Royal ospiterà una serata speciale per ricordare il “Re della Notte” di Blessano.

In alto una fotografia di Boris Tosolini tratta dal suo profilo Facebook