Morto Butinar, l’imitatore di Pizzul: un mese fa gli aveva dedicato uno show

Era l’imitatore per antonomasia di Bruno Pizzul, col quale aveva instaurato anche un legame di amicizia, e proprio per questo appena un mese fa gli aveva dedicato uno spettacolo di ricordo nel Teatro Comunale della sua Cormons, dove aveva raccolto tanti applausi. Ha destato dolore anche in Friuli ed in particolare nella cittadina del Collio la morte dell’imitatore, romano di origine, Gianfranco Butinar, improvvisamente mancato per un attacco cardiaco all’età di 51 anni. “Avevo sentito Gianfranco appena due giorni fa – racconta sconvolto l’assessore comunale allo sport di Cormons Massimo Falato – era rilassato e felice, eravamo rimasti d’accordo che gli avrei spedito nei prossimi giorni della Ribolla del nostro territorio”.