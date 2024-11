Morto Dino Gastaldo, per anni voce dei dilettanti su Telefriuli

Si è spento improvvisamente nella notte, a Udine, il giornalista Dino Gastaldo, per anni voce dei dilettanti su Telefriuli con il programma ‘1X2’, andato per la prima volta in onda nel 1994, e poi con la rubrica ‘Super 13’. Aveva 84 anni.

Gastaldo aveva lavorato per 42 anni alla Bassetti come agente, ma la sua passione per il calcio lo aveva portato a diventare una colonna portante dei dilettanti regionali su questa emittente, spesso affiancando nostre colleghe in erba, come Alexis Sabot e Francesca Spangaro. Alla famiglia Gastaldo le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.