giovedì 15 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Discarica abusiva al parco di via Riccardo: bonifica complessa
Morto dopo il parto, la Procura indaga otto sanitari
Pro Pal: 10 perquisizioni a Trieste
Nuovo ospedale, trasferiti Neurologia e Riabilitazione
Droga sotto le aiuole di Borgo Stazione, arrestati 3 pusher
Intesa Sanpaolo sostiene la crescita di Biofarma group negli States
A Gorizia il Recruiting Day Young per under 35
Interporto Pordenone affida a InRail la gestione del Terminal intermodale
Fincantieri confermata Top Employer Italia anche nel 2026
Mansarda a fuoco, anziano intossicato
Morto dopo il parto, la Procura indaga otto sanitari

Il dramma si era verificato la settimana scorsa all'ospedale di Portogruaro.
Alberto Comisso
Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono otto le persone indagate, a vario titolo, per la morte di un neonato avvenuta nei giorni scorsi nell’ospedale di Portogruaro. La conferma è arrivata oggi dalla Procura di Pordenone, che ha aperto un fascicolo dopo l’esposto presentato in Questura dai genitori del bambino. Disposta anche l’autopsia sulla salma del piccolo, che punterà a stabilire se il neonato avesse una malformazione o se i problemi cardiaci, che hanno causato il decesso al momento del parto della madre, fossero successivi al concepimento.

L’azienda sanitaria del Veneto Orientale ha aperto un’indagine interna. E’ stato necessario, inoltre, il recupero degli esami ai quali si era sottoposta la madre – una donna straniera che risiede a Fiume Veneto – dal momento che la stessa, prima del parto, non era mai state seguita dai sanitari dell’Ulss 4.

Sabato scorso, una volta venuto alla luce, il bimbo non presentava alcun problema. Tuttavia, poco dopo, il suo cuore aveva smesso di battere e a nulla erano servite le manovre di rianimazione poste in essere dal personale sanitario in servizio.

