Morto dopo il parto, la Procura indaga otto sanitari

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sono otto le persone indagate, a vario titolo, per la morte di un neonato avvenuta nei giorni scorsi nell’ospedale di Portogruaro. La conferma è arrivata oggi dalla Procura di Pordenone, che ha aperto un fascicolo dopo l’esposto presentato in Questura dai genitori del bambino. Disposta anche l’autopsia sulla salma del piccolo, che punterà a stabilire se il neonato avesse una malformazione o se i problemi cardiaci, che hanno causato il decesso al momento del parto della madre, fossero successivi al concepimento.

L’azienda sanitaria del Veneto Orientale ha aperto un’indagine interna. E’ stato necessario, inoltre, il recupero degli esami ai quali si era sottoposta la madre – una donna straniera che risiede a Fiume Veneto – dal momento che la stessa, prima del parto, non era mai state seguita dai sanitari dell’Ulss 4.

Sabato scorso, una volta venuto alla luce, il bimbo non presentava alcun problema. Tuttavia, poco dopo, il suo cuore aveva smesso di battere e a nulla erano servite le manovre di rianimazione poste in essere dal personale sanitario in servizio.