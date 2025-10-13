Morto durante battuta di caccia, aperto procedimento per omicidio colposo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Omicidio colposo. E’ l’accusa con cui è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Udine uno dei cacciatori che accompagnavano durante la battuta di caccia di ieri Paolo De Luca, il cacciatore settantenne di Faedis colpito in modo letale nei boschi alle porte del suo paese. Il colpo sarebbe partito accidentalmente, secondo le prime ricostruzioni, dal fucile di un compagno di caccia – non compaesano di De Luca e di professione medico in un Comune della zona – che sarebbe inciampato mentre stava camminando dietro lo sfortunato pensionato. La Procura ha inoltre disposto l’autopsia sul corpo di De Luca per chiarire le dinamiche e le cause della morte dell’uomo.

A Faedis intanto il cordoglio unisce la comunità: “L’autopsia – sottolinea il sindaco Luca Balloch – farà maggior luce su quanto avvenuto, si sta procedendo con la verifica dei fatti, siamo anche noi in attesa di capire esattamente cosa sia successo. Siamo pronti ovviamente a fare ciò che sarà necessario. Al momento non c’è ovviamente ancora una data fissata le esequie”. Emerge intanto qualche altro dettaglio sul gruppo con cui abitualmente De Luca andava a caccia: “Di solito erano in quattro o cinque a svolgere insieme la battuta – racconta ancora il sindaco – ma si sono tutti chiusi comprensibilmente a riccio in queste ore, il dolore è molto forte per loro”.