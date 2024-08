Morto Enzo Barazza. Fu il primo sindaco a tagliare il nastro di Friuli Doc

Udine piange la perdita di Enzo Barazza. Fu il sindaco della prima edizione di Friuli Doc nell’ottobre 1995. La manifestazione, che tra pochi giorni taglierà il traguardo della 30a edizione, fu ideata dal suo predecessore Claudio Mussato, ma fu proprio Barazza a tagliare il nastro della kermesse. L’ex primo cittadino del capoluogo friulano tra il 1995 ed il 1997 si trovava in vacanza in Francia quando è stato colto da un improvviso malore: si è poi spento nella serata di ieri. Di professione avvocato, con studio legale in città, Barazza aveva 71 anni: dopo un passato repubblicano fu eletto sindaco con il Partito Popolare Italiano. Precedentemente aveva ricoperto anche la carica di consigliere comunale e assessore alla cultura del Comune udinese. Successivamente all’impegno a Palazzo d’Aronco venne anche eletto consigliere provinciale sotto i neonati Democratici. Vasto il cordoglio in tutto il Friuli per la morte di Barazza, apprezzato non solo per il suo impegno politico, ma anche per essere stato una persona di grande garbo, intelligenza e gentilezza.

“Con Enzo Barazza ci lascia una figura di riguardo della politica friulana, universalmente apprezzata per la sua preparazione e la sua serietà”. Lo afferma il governatore Massimiliano Fedriga che ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione regionale rivolto ai familiari dell’ex sindaco di Udine. “Politico colto e persona rigorosa, Barazza ha messo tutte le proprie qualità a disposizione della comunità: la sua fine improvvisa desta stupore e commozione”.

“La notizia della scomparsa di Enzo Barazza é arrivata inaspettata e dolorosa – commenta il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni -. La città di Udine perde un uomo di grande levatura, appassionato della sua città per la quale si sentiva sempre al servizio. Barazza é stato un amministratore capace, che ha saputo raccogliere l’ apprezzamento di molti con i suoi modi sempre garbati e contenuti. Era anche un grande cultore della storia e in particolare di quella bellica. In campagna elettorale abbiamo avuto delle proficue interlocuzioni. Ricordo con piacere il suo interesse per la mia candidatura e i suoi preziosi consigli”.

“Con la scomparsa di Barazza – commenta l’ex primo cittadino Pietro Fontanini -, Udine perde un protagonista intelligente e sensibile della vita amministrativa della città”. “Fu portatore di tante idee, soprattutto in campo culturale, che sempre erano da stimolo a chi era chiamato a gestire il nostro patrimonio culturale. Fu lui, per esempio, a suggerirmi di far diventare l’ex cinema Odeon, acquisito dalla nostra amministrazione, il contenitore delle opere più significative dei fratelli Basaldella”.

“Come uomo politico ed europeista – ricorda Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG e Sindaco di Udine dal 2008 al 2018-, Enzo Barazza è stato un esempio esemplare di lucidità e rigore morale, degno di tutta la nostra ammirazione. Durante i miei due mandati come Sindaco di Udine, mi sono spesso ispirato alla sua azione, apprezzando in particolare le sue scelte in ambito culturale. Il suo impegno, soprattutto con i giovani e nelle scuole, nel promuovere l’idea di un’Europa antifascista, come delineata da Altiero Spinelli, lo ha reso un punto di riferimento culturale e politico di grande rilevanza per la nostra regione. La sua assenza sarà profondamente sentita da tutti noi e sarà impossibile colmare il vuoto che lascia. Tuttavia, figure come quella di Enzo Barazza lasciano un segno indelebile, e il loro esempio continuerà a ispirarci nel tempo.”

“Enzo Barazza – ricorda il componente della Paritetica Salvatore Spitaleri (Pd) – è stato, con la sua intelligenza e il suo acume, il vero antesignano del Partito Democratico. Laico e repubblicano ha creduto fortemente nell’incontro e nella comune azione delle forze cattoliche, laiche e socialdemocratiche, a livello nazionale come locale. La piccola politica lo aveva forse deluso, ma la passione per la Cosa pubblica non lo ha mai lasciato indifferente o isolato, nel suo impegno di docente e di professionista, Ci mancherà.