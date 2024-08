Si accascia durante un’escursione: muore a 70 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ morto durante un’escursione in montagna nei pressi di Passo Pramollo, mentre si dedicava a fotografie notturne. La vittima è un uomo di 70 anni, Flavio Pesamosca residente a Pontebba, già dipendente dell’Unione artigiani del Friuli.

Stava percorrendo un tratto di cammino sulla via del ritorno, in ripida salita, quando si è accasciato al suolo. L’uomo era in compagnia di un minorenne, che ha dato l’allarme. La Sores ha attivato la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale che si sono portati sul posto.

Per Pesamosca non c’era più nulla da fare, vane le manovre di rianimazione. Sono intervenuti quattro tecnici della stazione arrivati in jeep dopo un’ora di percorso su strada sterrata da Passo Pramollo. L’intervento, con attivazione arrivata alle 20.30, si è concluso all’una di notte.