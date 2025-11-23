Si è spento Gianfranco Leonarduzzi, addio a ‘Leopost’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Linguaggio irriverente, sarcastico, spesso fuori dagli schemi convenzionali. Con le sue creature, il blog Leopost e Radio Badile, Gianfranco Leonarduzzi per anni ha contaminato le letture e la diffusione delle informazioni locali e regionali con affondi affilati e coloriti. Non pochi gli ‘scoop’ che era riuscito ad anticipare, sempre rigorosamente corredati dal suo marchio di fabbrica, ovvero la dicitura ‘Exxxx…Polzive’ che quasi sempre accompagnava i titoli dei suoi articoli. E’ mancato nella notte all’hospice de La Quiete di Udine, a 67 anni, il giornalista Gianfranco Leonarduzzi, conosciuto a Udine e nel Medio Friuli non solo per la sua attività di blogger, ma anche per aver lavorato per anni in radio, in televisione -a Telefriuli – e allo stadio, come speaker dell’Udinese Calcio al Friuli. Gianfranco, è stato anche un uomo politico, un radicale soprattutto, ma anche uomo di Forza Italia in epoca berlusconiana, partito con il quale si era candidato alle elezioni comunali di Udine nel 2003.

“Era un personaggio unico, un vero radicale”, ricorda l’amico Enrico Bulfone, ex vicepresidente della Provincia di Udine negli anni ’80 ed ex consigliere regionale e capogruppo del Psi in Regione Fvg, dal 1988 al 1993. “Le prime battaglie le ha fatte da vero ‘pannelliano’, sui diritti civili come il divorzio, l’aborto o le detenzioni da scontare in strutture carcerarie più umane. “E’ stato l’ultimo radicale di Udine, dallo spirito indipendente e coraggioso. Gli piaceva scrivere, amava le polemiche e non si sottraeva nel denunciare i vizi della politica e i malaffari. Un uomo che non accettava i compromessi”, conclude Bulfone.

Gianfranco, originario di Dignano, lascia la compagna Paola, con la quale conviveva da diversi anni. Tanti gli eventi fuori dagli schemi che lo hanno visto come protagonista, dai party organizzati per festeggiare le sue assoluzioni in tribunale, alla sua partecipazione nel 1994 a Stranamore, il celebre programma di Canale 5 condotto da Alberto Castagna, nel quale dichiarò il suo interesse sentimentale per Sandra, una ragazza di San Daniele alla quale si dichiarò riempiendola di rose atterrando in elicottero alla Grotta di Artegna.

Il cordoglio

“Un saluto affettuoso oggi, che se ne va, a Gianfranco Leonarduzzi, Leo, libertario, censore gentile, dal sarcasmo impertinente e dall’ironia sempre originale, capace di capire i costumi dell’epoca contemporanea e di castigarne sorridendo i difetti”. Questo il pensiero affidato sui social dall’assessore regionale a Cultura e Sport Mario Anzil.

“Mi rattrista la notizia della scomparsa di Gianfranco Leonarduzzi, voce atipica e irriverente del Friuli, per anni attivista politico nel Partito Radicale, con il quale in passato più volte si candidò, continuando a esserlo a difesa dei diritti civili, blogger e direttore di Leopost e giornalista “irregolare” come si autodefiniva. Molti di noi lo hanno conosciuto in almeno uno di questi suoi impegni e mancherà il suo essere beffardo, canzonatorio e ironico. Esprimo le mie sincere condoglianze ai suoi cari”. Lo afferma il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Diego Moretti, esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Leonarduzzi.

“Esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Gianfranco Leonarduzzi, che ha sempre manifestato grande libertà di pensiero come giornalista.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra.

“Apprendo con profonda tristezza la scomparsa di Gianfranco Leonarduzzi. Per molti di noi non era solo un giornalista: era un amico e una penna libera. Con il suo blog Leopost ha cercato la verità con piglio irriverente e indipendente, costringendoci spesso a riflettere e, allo stesso tempo, a sorridere. Il suo impegno professionale sia d’esempio per i colleghi. Alla famiglia e alle persone care esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio. Ci mancherà la sua voce fuori dal coro, capace di andare dritta al punto senza mai perdere l’umanità.” le parole di Stefano Mazzolini vicepresidente del Consiglio Regionale

“Ho sempre apprezzato la genuinità di Gianfranco e la sua franchezza, spesso irriverente, ma sempre con lo scopo di cercare la verità”, ricorda l’ex comandante della Polizia locale di Udine, Sergio Bedessi. “Era una persona di cultura, genuina, senza peli sulla lingua, che si esprimeva liberamente in un mondo dove l’ipocrisia imperversa, stimolando il lettore a riflettere”.

BIO

Dal 1982 al 1985 collabora con diverse testate radiofoniche come inviato di sport motoristici, fra queste RDS. Nello stesso periodo fonda 2 emittenti regionali, ne cura il palinsesto informativo e conduce dibattiti su diversi temi di carattere locale. Successivamente si dedica alla carta stampata, contribuisce con alcuni amici alla nascita del periodico “DOMUSPAZIO” di cui è direttore responsabile. L’ingresso in politica avviene nel ’95 in coincidenza con la campagna di raccolta firme sui 18 referendum dei radicali. L’anno dopo si candida alla camera dei deputati per la LISTA PANNELLA -SGARBI nel collegio di Udine.

Nel ’97 promuove una lista civica alle comunali di Codroipo, “LISTA RISORGIVE”.Sostiene che occorre affermare anche nel territorio della Carnia, dopo le accuse della Chiesa friulana ai radicali secondo cui il calo demografico è da attribuire all’alto numero di donne che hanno fatto ricorso all’aborto, le battaglie di libertà di scienza, di eutanasia, diritti civili, di impresa. Si batte, insieme ad un pool di legali udinesi, per una qualificazione del rapporto di lavoro che escluda qualsiasi vincolo di subordinazione qualora le parti lo abbiano dichiarato all’atto della genesi. Un orientamento ormai datato e convergente con le linee in tema economico e di flessibilità del lavoro dei radicali. Nel 2001 è candidato al Senato per la LISTA BONINO.