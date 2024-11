Cadavere trovato nel canale, la verità dall’autopsia

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso di Giovanni Treu, il 64enne di Aprilia Marittima trovato senza vita questa mattina in un canale d’irrigazione di Bevazzana, alle porte di Lignano.

Sono stati alcuni passanti, che hanno notato la salma galleggiare nell’acqua, ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato il cadavere che, dopo l’ispezione cadaverica che ha escluso il coinvolgimento di terzi, è stato traslato nella camera mortuaria dell’ospedale di Latisana.

A Bevazzana, per gli accertamenti, sono giunti i carabinieri. Non è da escludere che l’uomo possa essere scivolato nel canale a causa di malore. Così come non si esclude un gesto volontario del 64enne.