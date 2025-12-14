Il Friuli piange Ido Sgrazzutti. Lo storico difensore dell’Udinese, nato a Flumignano di Talmassons nel 1946, si è spento oggi a Udine, a 78 anni, lasciando un vuoto profondo nel calcio regionale e nazionale. Con la maglia bianconera il roccioso calciatore era riuscito a collezionare 173 presenze, diventando un pilastro delle zebrette negli anni della Serie C, tra il 1966 e il 1968, e poi ancora dal 1973 al 1976, periodo nel quale indossò anche la fascia da capitano.

In mezzo alle due parentesi bianconere, nel corso della sua carriera Sgrazzutti vestì anche la maglia del Palermo, arrivando anche a giocare anche in Serie A. Cordoglio è stato espresso ai familiari dall’Udinese Calcio. Ma un ricordo sentito arriva anche da Pozzuolo del Friuli. «Ido, infatti – ha riferito il vicesindaco Stefano Nazzi – concluse la sua carriera agonistica proprio a Pozzuolo, dove giocò e allenò i ragazzi, trasmettendo passione e valori sportivi».