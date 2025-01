Morto il giornalista Giovanni Taormina

Si è spento nel primo pomeriggio, a causa di un male incurabile, Giovanni Taormina, giornalista professionista della Rai in forza alla sede del Friuli Venezia Giulia. Residente a Udine ma originario di Trapani, è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Aveva 60 anni. Lascia la moglie e due figlie non ancora maggiorenni.

Prima di approdare alla redazione del Friuli Venezia Giulia, Taormina aveva lavorato a diverse trasmissioni della Rai a livello nazionale, sia televisive che radiofoniche.

Negli ultimi anni di carriera, Taormina aveva subito intimidazioni per alcune sue inchieste legate al traffico dei rifiuti e alla criminalità organizzata in Friuli Venezia Giulia. L’11 aprile del 2019 aveva ricevuto nella sede Rai di Udine una busta con due proiettili, insieme ad una foto con il suo volto cerchiato. Il 29 agosto dello stesso anno, aveva rinvenuto sul sedile della propria auto altri tre proiettili.

“Oggi è una giornata triste per la Tgr. Un professionista esperto e innamorato del suo lavoro ci ha lasciati. Giovanni Taormina, giornalista della Tgr Friuli Venezia Giulia, aveva scoperto solo pochi mesi fa di essersi ammalato e nonostante la sua tenacia non ce l’ha fatta”. È quanto sottolinea in una nota la Testata giornalista regionale della Rai. Taormina, ricorda la redazione, “ha raccontato le distorsioni criminali in diverse regioni italiane poi, qualche anno fa, aveva scelto di fermarsi a Udine, città a cui si era particolarmente legato. E anche qui, senza indugi, ha raccontato e denunciato, tenendo fede al mandato che ognuno di noi, giornalisti e giornaliste della Rai, porta avanti: informare i cittadini con equidistanza, nel pieno rispetto e nella consapevolezza di rappresentare il servizio pubblico”. “Ciao Giovanni, la direzione della Tgr ti ringrazia per la passione e l’abnegazione che hai sempre dimostrato. Alle figlie, alla famiglia e alla sua redazione che lo piange le più sentite condoglianze da parte di tutta l’azienda Rai”, conclude la nota.

Il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, esprime sentite condoglianze a nome dell’intera Assemblea legislativa alla famiglia del giornalista Rai Giovanni Taormina. “Ha saputo raccontare con professionalità e coraggio la nostra regione, dando voce ai suoi protagonisti e narrando con sensibilità le storie e le sfide del nostro territorio. La sua scomparsa – è il commento del presidente – lascia un vuoto nel mondo dell’informazione e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne il lavoro. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il nostro pensiero commosso e la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.

“Ci rattrista la notizia della prematura scomparsa di Giovanni Taormina, giornalista che in questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare per il suo lavoro di cronista. Un impegno che lo portò a occuparsi di criminalità organizzata e che gli costò diverse vili intimidazioni anonime”. Lo afferma in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, esprimendo a nome di tutto il Gruppo consiliare regionale le condoglianze per la scomparsa del giornalista.

Anche da parte della redazione di Telefriuli le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi di Giovanni Taormina.