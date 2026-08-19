Morto in carcere a 19 anni, ombre sul materiale ignifugo

GUARDA IL VIDEO I fumi tossici inalati in cella e un interrogativo di fondo: come ha fatto un materasso, che per legge dovrebbe essere ignifugo, a bruciare così rapidamente? È questo il nodo principale attorno a cui ruotano le indagini sulla tragedia che si è consumata nella tarda serata di lunedì all’interno del carcere di Pordenone, dove un diciannovenne di origine egiziana ha perso la vita a causa dell’inalazione di monossido di carbonio.

Poco prima delle 23, il giovane – che condivideva la cella al primo piano con altri tre reclusi – si è barricato all’interno sbarrando l’ingresso con una sedia e ha dato fuoco al proprio materasso e ad alcuni arredi, servendosi probabilmente del fornelletto a gas in dotazione. Nonostante il tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria, che è riuscita a farsi strada tra le fiamme e a raggiungere il ragazzo rifugiatosi nel bagno, la saturazione di fumo denso si è rivelata letale: il 19enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

L’incendio ha reso necessario lo sgombero dell’intera ala del primo piano e l’intervento dei Vigili del Fuoco per la bonifica. Due detenuti sono rimasti lievemente intossicati e visitati in ospedale a scopo precauzionale.

Sull’episodio indaga la polizia di stato e la Procura, che ha posto la cella sotto sequestro e sta valutando se disporre l’autopsia sulla salma del giovane. Sebbene la dinamica punti a un atto autolesionistico sfociato in fatalità, le verifiche dovranno chiarire se la fornitura del materiale in uso al penitenziario fosse a norma o se vi siano stati difetti nella capacità di ritardare la combustione.