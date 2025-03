Morto in fabbrica a 22 anni, la Procura indaga per omicidio colposo sul lavoro

GUARDA IL VIDEO La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo – per il momento a carico di ignoti – per omicidio colposo sul lavoro, dopo la morte di Daniel Tafa, il 22enne di Vajont trafitto alla schiena, lunedì notte, da una scheggia incandescente partita dalla pressa sulla quale stava operando alla Stm di Maniago. Nelle prossime ore saranno firmati gli avvisi di garanzia nei confronti delle figure che hanno responsabilità diverse nella catena del lavoro all’interno della fabbrica. In questo modo gli indagati potranno nominare propri periti per l’autopsia, prevista per la giornata di venerdì, e per eventuali accertamenti tecnici sul macchinario esploso.

La famiglia dell’operaio ha nominato come avvocato difensore Fabiano Filippin.

Oggi, intanto, è cominciato il primo dei tre giorni di sciopero alla Stm. Domani mattina, a partire dalle 7, è previsto un picchetto all’esterno della fabbrica.

Intanto il comune di Vajont ha proclamato il lutto cittadino nella giornata dei funerali di Daniel.