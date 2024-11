Dolore nel Medio Friuli per l’improvvisa morte del 24enne Josip Novak

Ha causato profondo dolore nelle comunità di Bertiolo, dove viveva, e Codroipo, dove lavorava al bistrot Al Bassotto e all’hotel-ristorante Al Nodo, l’improvvisa morte nella notte tra venerdì e sabato a causa di un malore dello chef 24enne Josip Novak. Il giovane era molto conosciuto nelle due realtà del Medio Friuli: “Josip lavorava al Bassotto e al Nodo da circa un anno – racconta il sindaco di Codroipo Guido Nardini – non lo conoscevo personalmente ma i suoi colleghi me lo hanno descritto come un ragazzo bravo ed equilibrato, davvero stimato da tutti”. Bassotto e Nodo Hotel resteranno chiusi per lutto fino a mercoledì: domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bertiolo avrà luogo l’ultimo saluto a Josip, che lascia i genitori e le due sorelle.