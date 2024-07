Morto l’anziano di Rive d’Arcano schiacciato da un portone

È morto, dopo tre giorni di agonia, ricoverato in ospedale, l’anziano di 80 anni di Rive d’Arcano (Udine) che era stato colpito da un pesante portone. La pesante anta era uscita dai cardini durante un’ondata di maltempo che si era abbattuta nella zona dell’azienda agricola della stessa vittima, nella tarda serata di venerdì.

Le condizioni dell’anziano, immediatamente ricoverato in ospedale a Udine, erano apparse subito critiche: nonostante il prodigarsi dei sanitari della terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia, l’uomo è deceduto ieri. Indagini sono in corso da parte della magistratura per accertare con precisione le cause dell’incidente: secondo una ricostruzione, la vittima era stata schiacciata dal pesante portone mentre stava cercando di chiuderlo per arginare il temporale che si stava abbattendo in zona.