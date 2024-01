Il Friuli piange mons. Duilio Corgnali

GURDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è spento a 77 anni mons. Duilio Corgnali, uno dei più illustri sacerdoti della regione. Il religioso è deceduto oggi all’ospedale di Udine, dove si trovava ricoverato dal 15 dicembre a causa di una grave forma tumorale, scoperta purtroppo troppo tardi. Il parroco, ordinato sacerdote nel 1971, lascia dietro di sé un vuoto enorme. Per oltre 40 anni, infatti, è stato un animatore della vita culturale e sociale del Friuli. È ricordato, ad esempio, per le sue battaglie sull’utilizzo del friulano nella liturgia, tanto che fu proprio lui il coordinatore della commissione che si occupò della traduzione del Messale romano in marilenghe. Ma di Corgnali si ricordano anche i suoi libri, i suoi articoli e l’opera comunicativa che svolse da giornalista all’interno della Diocesi friulana, fin dal periodo della ricostruzione post terremoto.

Per 24 anni, fino al 2002, diresse il settimanale diocesano ‘La Vita Cattolica’. Nel 1993, inoltre, diede vita all’emittente radiofonica ‘Radio Spazio’. Il ministero sacerdotale del compianto vicario della Forania della Pedemontana trovò particolare fecondità nel Friuli Collinare. Dopo l’esperienza a Sedilis, nel 2002 fu nominato parroco di Tarcento, Coia-Sammardenchia e Ciseriis. L’anno successivo divenne parroco a Loneriacco, mentre nel 2021 assunse la guida delle Parrocchie di Collalto e Collerumiz. Dal 2006 al 2012, infine, guidò le vicine Parrocchie di Magnano in Riviera e Billerio. E’ ricordato come un prete che aveva a cuore i ragazzi e i disabili, motivo per cui dava una grande priorità all’organizzazione degli oratori estivi e alla visita settimanale dei malati.

Sulla scomparsa del sacerdote anche il presidente Fedriga ha espresso il suo cordoglio. “Il Friuli Venezia Giulia perde un grande uomo di Chiesa – ha affermato il governatore – , un sacerdote con profondo senso di servizio per la comunità, appassionato studioso delle origini del culto aquileiese, ma anche dinamico interprete dell’attualità e della contemporaneità. Un sacerdote che sapeva coinvolgere, ha ribadito Fedriga, ricordando il suo impegno nel sostegno dell’approvazione della Legge 482/1999 per il riconoscimento statale – tra le altre – del friulano quale lingua minoritaria.

“Oggi la comunità cristiana friulana perde uno dei suoi più illustri esponenti e questo lascia in tutti noi un vuoto”, ha aggiunto la consigliera regionale del Pd Manuela Celotti.