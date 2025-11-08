Morto nel campo di concentramento, l’alpino Giovanni è tornato a Zoppola

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le spoglie di Giovanni Falzago, il giovane artigliere del 13. Reggimento Divisione Fanteria, sono tornate a Zoppola. Dopo 81 anni dalla sua morte, nel campo di concentramento tedesco di Lamsdorf, in Polonia, oggi sono state celebrate le esequie grazie ad una cerimonia organizzata dal Comune assieme al Gruppo Alpini di Zoppola, al Coro Ana di Aviano e al Reggimento Artiglieria divisione Fanteria.

Le sue spoglie, scoperte nel 2023 nel cimitero polacco dove riposano oltre 60 militari italiani, sono rientrate in Italia grazie all’impegno del Ministero della Difesa, del Centro Studi Ana Sezione di Pordenone, del Gruppo Alpini e del Comune di Zoppola.

Una cerimonia molto sentita, quella che si è tenuta oggi pomeriggio, alla quale ha partecipato, in rappresentanza della giunta regionale, l’assessore Cristina Amirante.