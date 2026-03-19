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Cronaca

Morto nel frontale in galleria, ipotesi malore

Indagato il conducente del camion.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un improvviso malore. Potrebbe essere questa la causa all’origine dell’incidente stradale, che si è verificato ieri mattina all’interno della galleria del Monte Fara, lungo la strada regionale 251 della Valcellina, tra Montereale e Andreis, e che è costato la vita a Valerio Bacigalupo, 50 anni, originario di Genova ma residente in provincia di Lecco.

La salma, come da indicazioni dal pm di turno, Francesca Lenarduzzi, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento dei familiari. A farsene carico sarà il fratello dell’uomo. Prima, però, dovrà essere effettuata l’ispezione cadaverica esterna. La Procura di Pordenone, già nelle prossime ore, potrebbe nominare un consulente di parte per chiarire la dinamica dell’incidente.

Ieri, nel violento impatto tra la Mazda condotta dal 50enne e il camion della Cobeton, carico di malta e diretto a Barcis, l’utilitaria è andata completamente distrutta. Impossibile per gli agenti della Polstrada recuperare il telefono cellulare della vittima nel groviglio di lamiere.

A garanzia della difesa, intanto, il conducente della betoniera è stato indagato. L’accusa è di omicidio stradale. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. L’uomo, che ha riferito ai poliziotti della Stradale di aver visto la Mazda sbandare improvvisamente, ha cercato di frenare per evitare l’impatto senza tuttavia riuscirci. Ha quindi utilizzato una delle colonnine Sos, dislocate all’interno della galleria lunga quattro chilometri, per chiedere l’intervento dei mezzi di soccorso.

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