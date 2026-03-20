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Cronaca

Morto nell’escursione in montagna, la moglie era a Roma

La Procura ha disposto l'ispezione esterna sulla salma di Stefano Brusadin.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata avvisata nel tardo pomeriggio di ieri mentre era a Roma per l’assemblea di Confcommercio. Silvia Gallai, vicedirettrice dell’associazione provinciale dei commercianti di Pordenone, sta rientrando in queste ore dalla capitale. Una notizia scioccante, che l’ha colta all’improvviso. Una telefonata l’ha avvertita che il marito, Stefano Brusadin, 64 anni di Porcia, era morto dopo essere precipitato in un canalone, a quota 1300 metri, mentre stava facendo un’escursione in compagnia di un amico.

“L’associazione di categoria che rappresento – ha fatto sapere Fabio Pillon, presidente provinciale di Ascom Confcommercio Pordenone – è rimasta fortemente colpita dall’accaduto e si è stretta, fin da subito, attorno alla sua vicedirettrice Silvia e alla due figlie. Ieri con lei sono riuscito a mettermi in contattato, per qualche istante, al telefono. Ma conto, in giornata, di incontrarla per esprimerle vicinanza e cordoglio”.

La notizia della scomparsa di Brusadin, persona molto nota nella Destra Tagliamento per le sue attività svolte in montagna, si è diffusa velocemente. Il compagno di escursione, l’ex vigile del fuoco Mauro Zucchet, non riesce ancora a darsi pace. “E’ difficile per un soccorritore come me, che è stato in prima linea tanti anni su più fronti, accettare il fatto che non sia riuscito a fare nulla per evitare che Stefano potesse morire”, ha riferito a Telefriuli. “Ieri – continua – non ho potuto fare altro che contattare i soccorsi e sperare che Stefano, persona molto esperta e prudente, potesse essere trovato ancora vivo”. Ma l’epilogo è stato tutt’altro che lieto.

La Procura di Pordenone ha disposto l’ispezione esterna sulla salma di Brusadin. Dopodiché verrà rilasciato il nullaosta per la sepoltura.

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