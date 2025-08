Morto nell’incidente, il padre: “Ho perso un ragazzo d’oro”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non si dà pace Marco, il papà di Fabio Rosa, il calciatore che oggi avrebbe compiuto 19 anni, morto ieri sera nel tragico incidente stradale nella galleria Bus Colvera, tra Frisanco e Maniago. Vicino a lui c’è la moglie Claudia e il padre Domenico. Sostenuti da amici e parenti.

E’ un momento difficile per la famiglia Rosa ma papà Marco trova comunque le parole per ricordare il figlio che non c’è più.

Fabio, portiere del ManiagoVajont, si era appena diplomato al Kennedy di Pordenone ed era prossimo a cominciare la facoltà di Ingegneria meccanica all’università di Udine. Anche se aveva già ricevuto numerose offerte di lavoro.

La tragedia di ieri è arrivata subito anche ai nonni paterni, che stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza a Bibione.