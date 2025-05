Morto operaio travolto da una bobina di carta, tragedia alla Cartiera di Ovaro

Tragico incidente sul lavoro ieri sera alla Cartiera di Ovaro. Un operaio di 51 anni di Sutrio, Paolo Straulino, è deceduto sul colpo dopo essere stato travolto da una bobina di carta caduta dalla benna di una pala meccanica in movimento.

L’allarme è scattato alle 22:30, quando il corpo di Straulino è stato trovato a terra privo di vita da alcuni dipendenti dello stabilimento della Rdm Group. Di fronte a lui era presente la ruspa, priva del manovratore, allontanatosi di alcuni metri dal luogo dell’incidente dopo essersi reso conto di aver causato il decesso del collega. L’uomo, di 54anni residente a Forni Avoltri, è stato poi ritrovato da altri colleghi in stato di shock.

I soccorritori, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto far altro che confermare il decesso del carnico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco di Tolmezzo e i carabinieri, ai quali spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La salma di Straulino è stata traslata all’ospedale di Tolmezzo e sarà messa a disposizione dei familiari dopo l’esame autoptico.

Il Gruppo Reno De Medici, che ha avviato delle analisi interne per capire quanto accaduto, è rimasto profondamente colpito dall’incidente e in una nota ha espresso il suo più sentito cordoglio per la perdita di Paolo, ribadendo il proprio impegno in tema di sicurezza.