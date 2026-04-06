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Cronaca

Morto Pacor, fu politico e avvocato difensore di Basaglia

Redazione
Autore: Redazione

E’ morto Sergio Pacor, politico, uomo impegnato nelle attività culturali e sportive e avvocato difensore di Franco Basaglia. Nato a Trieste il 10 aprile 1938, aveva 87 anni. Si è spento all’ospedale di Cattinara, dove era ricoverato da pochi giorni in seguito al peggioramento delle condizioni di salute.
Pacor dagli anni ’70 ha ricoperto numerose cariche politiche: vicesindaco di Trieste, assessore in Provincia, consigliere comunale per più mandati. Era stato coordinatore del collegio di difesa dello psichiatra Franco Basaglia nelle sue controversie giudiziarie dopo le tante riforme che aveva avviato nella gestione dei manicomi.

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