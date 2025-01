Morto pakistano alla Casa Madonna Pellegrina di Pordenone

Profondo dolore alla Casa Madonna Pellegrina di Pordenone. Nella notte tra domenica e lunedì è deceduto un cittadino pakistano di 36 anni, Khan Saeed ospite della Cooperativa sociale Nuovi Vicini. I compagni, non vedendolo all’orario consueto, sono andati nella sua camera e l’hanno trovato esanime. I sanitari, accorsi tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto durante il sonno, ad un primo esame per cause naturali. Saeed – spiegano dalla struttura – era entrato nel progetto di accoglienza di Nuovi Vicini alla fine del 2023 e stava seguendo il programma di apprendimento della lingua italiana e di formazione: da poco lavorava nel settore agricolo. La cooperativa ha espresso profondo dolore. L’uomo faceva parte dei programmi di accoglienza che Nuovi vicini porta avanti da anni.

Sono circa 430 i richiedenti asilo seguiti in tutto il Friuli occidentale – spiega Marta Pajer, referente della progettazione per Nuovi Vicini –. La richiesta è in crescita. Sono 320 nella pira accoglienza con la supervisione della Prefettura e 110 nei progetti in collaborazione con i Comuni. Puntiamo soprattutto sull’accoglienza diffusa, con poche persone nei vari territori e poi ci sono le strutture più grandi, come Casa Pellegrina, Villaregia e Casa San Giuseppe, con numeri maggiori e anche maggior controllo. Il nostro obiettivo è l’integrazione e una vita migliore per queste persone”.