Morto il parroco di Pozzuolo del Friuli, addio a mons. Carlo Costantini

Pozzuolo del Friuli piange il suo parroco. Mons. Carlo Costantini è spirato giovedì 1° agosto all’ospedale di Udine, dove si trovava ricoverato da qualche giorno. “Negli ultimi mesi – ha reso noto il sito dell’Arcidiocesi friulana – il religioso aveva dovuto lasciare la Parrocchia, in cui confidava di rientrare, per trasferirsi alla Fraternità sacerdotale di Udine. Nel corso del ricovero, però, la situazione clinica del 91enne si è aggravata.

La sua vita è stata spesa interamente al servizio della Chiesa udinese, ricorda il sito della diocesi friulana. Nato a Tricesimo l’11 luglio 1933, fu ordinato sacerdote nel 1960 e dopo pochi mesi ricoprì iil ruolo di cappellano a Castions di Strada. Nel 1968 la prima nomina da parroco, nella storica Pieve di Frassenetto (Forni Avoltri), che all’epoca aveva ancora il titolo parrocchiale. Persona acuta e intelligente, dopo un decennio in alta Val Degano fu richiamato a Udine nel 1978 per assumere l’incarico di economo del seminario arcivescovile e, dal 1980, la direzione dell’Istituto “Mons. Francesco Tomadini” di via Martignacco, nel capoluogo friulano. Fu per don Costantini un periodo di grande attività a contatto con i giovani del convitto universitario.

Nel 1990, don Carlo Costantini – nel frattempo divenuto monsignore – fu nominato parroco di Pozzuolo del Friuli, cui seguì anche l’incarico nella vicina Parrocchia di Carpeneto. Nel 2020 assunse infine la guida delle comunità di Cargnacco e Sammardenchia.

Coadiuvato negli ultimi anni da don Stefano Romanello e da alcuni laici, dal 2018 e fino all’aprile di quest’anno mons. Costantini è stato parroco coordinatore della Collaborazione pastorale di Pozzuolo, comprendente le sei Parrocchie del Comune di Pozzuolo del Friuli.

