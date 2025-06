Morto per intossicazione, verifiche sulla lavatrice

GUARDA IL VIDEO Seminterrato posto sotto sequestro e verifiche sulla lavatrice dalla quale, secondo una prima ricostruzione, sono partite le fiamme che ieri pomeriggio, a Budoia, hanno causato l’intossicazione risultata poi mortale al 75enne Fabio Zanolin.

Sono proseguite fino alla tarda serata di domenica le verifiche e gli accertamenti, al civico 48 di via Cialata, da parte dei vigili del fuoco e dei colleghi di polizia giudiziaria del comando di via Interna. Personale specializzato che, sotto il coordinamento della Procura di Pordenone, dovrà stabilire le cause dell’incendio – s’ipotizza comunque un cortocircuito – divampato nel seminterrato della casa dove Zanolin viveva insieme alla moglie Fiorella.

Il 75enne, con un trascorso da commerciante-imprenditore nel settore della rivendita di piastrelle -, è morto intossicato dopo aver inalato i fumi della combustione.

L’anziano, ieri pomeriggio, aveva sentito un forte odore di fumo provenire dal garage di casa dove, appunto, si trovava la lavatrice. Senza troppo indugiare, si era affrettato per sincerarsi di quello che stava accadendo. Di fronte si era trovato un muro di fuoco e fumo.

La moglie, preoccupata, aveva iniziato a chiamarlo con insistenza ma lui, nonostante il pericolo, aveva continuato nel tentativo di spegnere l’incendio ma era svenuto. La morte, quindi, era sopraggiunta poco dopo.