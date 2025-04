Morto sul lavoro a 22 anni, la Procura: “Serve una consulenza sul macchinario”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una consulenza tecnica per chiarire le circostanze nelle quali è morto Daniel Tafa, l’operaio di 22 anni, di Vajont, trafitto da due schegge di metallo mentre lavorava ad uno stampo alla Stm di Maniago. E’ stato il pm della Procura di Pordenone, Andrea Del Missier, titolare del fascicolo d’indagine, a sospendere fino al 18 aprile ogni accertamento sui macchinari posti sotto sequestro. Ha quindi conferito l’incarico al tecnico della prevenzione della sicurezza sul lavoro Federico Lui e all’ingegner Manuel Forchiassin.

I legali di due dei cinque indagati si sono invece riservati di proporre l’incidente probatorio. Vale a dire una perizia con il gip, che poi varrà come prova acquisita e non potrà più essere messa in discussione perché avrà il valore di autentica prova raccolta in giudizio.

Si tratta di una proposta. Diversamente il 22 aprile avvocati e rispettivi consulenti di parte si recheranno alla Stm per visionare il macchinario dal quale sono partire le due schegge mortali.