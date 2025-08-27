Moschea di Monfalcone, Consiglio di Stato conferma esecutorietà sentenza Tar

GUARDA IL VIDEO Nuovo capitolo nella vicenda della moschea contesa a Monfalcone. “Nella mattinata di ieri – fa sapere l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint, che è anche consigliera comunale della città dei cantieri con delega alla sicurezza e alla lotta alla radicalizzazione – si è discussa davanti al Consiglio di Stato l’istanza di sospensiva richiesta dal Centro islamico Darus Saalam” dopo l’acquisizione dell’immobile di via Duca d’Aosta, sede del Centro, da parte del Comune di Monfalcone. “All’esito dell’udienza, con ordinanza depositata nel pomeriggio – prosegue Cisint – i giudici hanno confermato l’esecutorietà della sentenza del Tar, non accettando la domanda cautelare presentata dal Centro”.

Il Comune di Monfalcone aveva disposto l’acquisizione dell’immobile di via Duca D’Aosta perché, come aveva spiegato Cisint, veniva “utilizzato come luogo di preghiera anche dopo l’inibizione da parte del Consiglio di Stato”. Il Centro aveva fatto ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia e il presidente aveva respinto l’istanza cautelare monocratica.

“Esprimo soddisfazione per il risultato ottenuto grazie agli uffici del Comune e all’avvocato Billiani – aggiunge Cisint. Sottolineo poi come lo stesso Consiglio di Stato, che ha fissato l’udienza per la definizione del merito a breve in data 9 dicembre, abbia affermato che le questioni sollevate dal Centro islamico appellante appaiano, a un primo esame, ‘di dubbia fondatezza’”, conclude l’europarlamentare.