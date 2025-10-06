Mossad a Udine, è bufera anche a livello nazionale

La notizia dell’arrivo del Mossad a Udine per la partita Italia-Israele ha scatenato le reazioni della politica ed è diventata oggetto di polemica anche a livello nazionale.

“Chiediamo venga immediatamente revocata ogni autorizzazione al Mossad – dice il vicecapogruppo alla Camera di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi – La sicurezza dei cittadini italiani – aggiunge – non può essere affidata a chi è accusato di genocidio”.

Per Grimaldi, la decisione del ministro Piantedosi di autorizzare la presenza degli 007 israeliani non è solo politicamente irresponsabile, ma istituzionalmente inconcepibile.

Gli fa eco Giovanni Barbera, della Direzione nazionale di Rifondazione Comunista, per il quale il Mossad a Udine é “una provocazione contro la democrazia, un fatto gravissimo e allarmante. È inaccettabile – spiega – che un apparato di intelligence straniero, noto per operazioni extraterritoriali e violazioni dei diritti umani, operi sul nostro territorio con il consenso del governo italiano”.

Immediata è stata la risposta della maggioranza in Regione. “La presenza dei servizi di sicurezza israeliani – ribatte il capogruppo della Lega Antonio Calligaris – non può essere né uno scandalo né una novità. Sin dall’attentato di Monaco del 1972 i servizi di sicurezza israeliani seguono le delegazioni sportive in maniera sistematica e in accordo con le forze di polizia locali in tutti gli stati del mondo. Solo gli esponenti di Avs – continua – possono far finta di non capire questo, costruendo improbabili questioni di sovranità sul caso. La sinistra gioca con le parole usando slogan in maniera pericolosa e irresponsabile”.