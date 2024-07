Una mostra racconta i cento anni del Museo della Grande Guerra di Gorizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà aperta dal 13 luglio al 20 ottobre a Palazzo Attems di Gorizia la mostra “Memorie di un museo”, dedicata ai cento anni del museo cittadino della grande guerra inaugurato nel 1924, a conflitto da poco concluso: serviva a dare un’idea di italianità alla città conquistata. L’allestimento racconta la storia dell’esposizione attraverso i suoi momenti salienti, proponendo al visitatore anche alcuni reperti d’epoca.

Una parte importante dell’allestimento racconta anche il secondo Dopoguerra del museo, ristrutturato nel 1965 per volontà della provincia eliminando i principali riferimenti al periodo fascista e dedicando per la prima volta delle sale all’esercito austroungarico. Un momento saliente fu il 1983, quando un alluvione danneggiò fortemente il museo che dalla sua sede originaria di Palazzo Attems venne spostato in borgo castello.