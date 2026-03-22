Mostra “Confini”, un 26enne il visitatore numero 100mila

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non manca l’umorismo a Giovanni Leonardi, il ventiseienne studente di ingegneria informatica visitatore numero 100mila della mostra “Confini, da Gauguin a Hopper” a Villa Manin. Al giovane ed alla sua compagna sono andati un biglietto omaggio ed il catalogo riservati all’ingresso con cinque zeri. A congratularsi con Giovanni è stato l’assessore regionale alla Cultura Mario Anzil che ha tracciato un bilancio della mostra.

Ad evidenziare gli ottimi numeri di “Confini, da Gauguin a Hopper” è stato anche il curatore Marco Goldin, che guarda già al prossimo traguardo.