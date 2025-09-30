Mostra dei mattoncini al Città Fiera

Città Fiera si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’autunno: sabato 4 e domenica 5 ottobre, il centro commerciale di Martignacco ospiterà una nuova edizione della mostra dedicata ai celebri mattoncini LEGO®, organizzata in collaborazione con APS FVG Brick Team, associazione regionale di appassionati LEGO®.

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà al primo piano del centro commerciale su una superficie di oltre 500 mq interamente allestita con opere, diorami e costruzioni realizzate dai migliori builder provenienti dall’Italia, dall’Austria e dalla Croazia. Un’occasione unica per appassionati di tutte le età per immergersi nel colorato e affascinante mondo LEGO®.

ORARI MOSTRA

Sabato 4 ottobre: dalle 14.00 alle 19.00

dalle 14.00 alle 19.00 Domenica 5 ottobre: dalle 10.00 alle 18.00

Novità 2025: laboratori gratuiti IdeaBRICK

Tra le novità di questa edizione, i laboratori creativi IdeaBRICK, dedicati ai più giovani e incentrati sul connubio tra gioco, arte e tecnologia:

Sabato 4 ottobre , dalle 15.00 alle 19.00, sarà presente MIK¥® , la prima ritrattista manga italiana, che guiderà i bambini in speciali laboratori di disegno: ogni partecipante potrà realizzare un ritratto in stile “brick” , ispirato ai celebri mattoncini. Durata laboratorio: 45 minuti Età consigliata: 6-11 anni

, dalle 15.00 alle 18.00, proporrà invece laboratori tecnologici dove i bambini potranno costruire modellini LEGO® dotati di intelligenza programmabile (non telecomandati, ma programmati da computer).

Torna il concorso “La FabBRICKa delle Idee”

Anche quest’anno torna il concorso “La FabBRICKa delle Idee”, pensato per i giovani costruttori LEGO® delle fasce 6-9 anni e 10-13 anni. I partecipanti potranno esporre in mostra le loro creazioni originali, costruite esclusivamente con la propria fantasia (non saranno ammessi set non ufficiali).

I lavori saranno valutati in base all’originalità e premiati nella giornata di domenica. Saranno assegnati sei premi complessivi, tre per ogni categoria.